Santé : L'ARP inaugure son antenne du pôle Nord à Saint-Louis pour réguler le marché pharmaceutique

Le Dr Alioune Abatalib Diouf, Directeur général de l'ARP, a présidé cette cérémonie en présence du gouverneur de région, du secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et du président du Conseil de réglementation de l'ARP.





"Nous sommes venus inaugurer le pôle Nord de l'ARP qui couvre les régions de Matam, de Louga, mais dont le siège est installé ici à Saint-Louis", a déclaré le Dr Diouf, saluant "l'hospitalité légendaire des Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes qui ont accueilli notre projet d'antenne afin d'exercer des fonctions réglementaires déconcentrées depuis Dakar vers les régions".





Huit pôles pour couvrir tout le territoire national

Cette inauguration fait suite à celle de Kaolack, où un premier pôle a été installé pour couvrir les régions de Diourbel, Kaffrine et Fatick.



Au total, huit pôles de développement identifiés dans le projet de développement national du Sénégal seront couverts par des antennes de l'ARP, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques de santé.





"Cette territorialisation permet d'accompagner nos autorités pour avoir une meilleure santé, pour apporter aux populations des médicaments de qualité, des médicaments sûrs, abordables mais également disponibles, et enfin lutter contre tout ce qui n'est pas médicament ou qui lui ressemble sans l'être", a expliqué le Directeur général de l'ARP.





Neuf fonctions réglementaires pour sécuriser le marché

Les fonctions réglementaires de l'ARP sont au nombre de neuf, parmi lesquelles trois sont particulièrement stratégiques : l'inspection, la surveillance du marché et la pharmacovigilance.





L'inspection permet de "débusquer tout ce qui est contraire à nos lois et règlements et d'y mettre un terme". La surveillance du marché vise à identifier "quels sont les produits qui circulent et parmi ces produits, quels sont ceux qui sont réglementés et tolérés par les autorités et ceux qui sont interdits pour les retirer du marché".





Enfin, la pharmacovigilance permet de suivre "quels sont les effets secondaires de l'utilisation de nos produits mais également des mauvais produits", a précisé le Dr Alioune Abatalib Diouf.





Une présence renforcée dans le Nord du Sénégal

Ces fonctions réglementaires seront exercées dans tout le territoire couvert par le pôle Nord, "y compris pour toutes les affaires en cours ou à venir", a assuré le responsable de l'ARP. Cette déconcentration des services permet un meilleur contrôle du marché pharmaceutique dans les régions de Saint-Louis, Matam et Louga, zones souvent éloignées du contrôle central basé à Dakar.





L'installation de cette antenne à Saint-Louis témoigne de la volonté des autorités sanitaires sénégalaises de rapprocher les services de régulation pharmaceutique des populations, dans un contexte où la circulation de médicaments contrefaits et de produits illicites reste une préoccupation majeure pour la santé publique au Sénégal.





