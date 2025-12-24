Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

La plage de Joal a été le théâtre d'un événement tragique dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre 2025. Une embarcation transportant plus de 200 candidats à l'émigration clandestine a échoué sur les côtes sénégalaises avec un bilan provisoire de 12 décès.





L'alerte a été donnée aux environs de 2 heures du matin. La pirogue, qui transportait une majorité de ressortissants étrangers et deux Sénégalais, avait quitté les côtes de la Gambie il y a plusieurs jours avec pour destination finale les îles Canaries en Espagne.



Après avoir erré en haute mer, l'embarcation a finalement échoué à Joal. Les secours et les autorités ont dénombré 12 corps sans vie. Parmi les nombreux rescapés pris en charge, figurent notamment 18 femmes et un nourrisson âgé de seulement six mois.





Aussitôt informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Joal se sont déployés sur les lieux pour sécuriser la zone et porter assistance aux survivants, dont l'état de fatigue extrême témoigne de la dureté de la traversée maritime.





Une enquête a été ouverte par les autorités pour identifier les organisateurs de ce voyage clandestin et déterminer les causes exactes ayant conduit à l'échouage de la pirogue sur la Petite Côte. Cette tragédie survient en pleine période de recrudescence des tentatives de migration irrégulière vers l'Europe via la route atlantique.





Le drame de Joal rappelle les risques mortels encourus par les candidats à l'émigration clandestine qui empruntent cette route périlleuse. Les autorités sénégalaises ont intensifié ces derniers mois la lutte contre les réseaux de passeurs qui organisent ces traversées dangereuses.





