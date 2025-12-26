Carte d'identité biométrique : Le ministère autorise l'enrôlement des femmes voilées sans se décoiffer

Suite à des incidents signalés au niveau des centres d'enrôlement de la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a publié un communiqué ce jeudi 26 décembre pour clarifier les procédures d'enrôlement des femmes portant le voile.
Instructions données aux opérateurs
Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique porte à la connaissance du public que des instructions ont été données aux opérateurs pour enrôler les femmes porteuses de voile sans exiger d'elles qu'elles se décoiffent.
Selon le communiqué officiel signé par le ministre Mouhamadou Bamba Cissé, l'enrôlement peut se faire dès que le visage est assez dégagé, sans avoir besoin de découvrir les oreilles.
Une mesure pour faciliter l'accès à la carte biométrique
Cette clarification intervient après des incidents rapportés dans plusieurs centres d'enrôlement où des femmes voilées se seraient vu refuser l'enrôlement ou auraient été contraintes de retirer leur voile, y compris au niveau des oreilles.
La nouvelle instruction vise à faciliter l'accès des femmes musulmanes pratiquantes à la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO, tout en maintenant les exigences de qualité nécessaires pour l'identification biométrique, notamment la reconnaissance faciale.
Le ministère précise que seul le visage doit être suffisamment dégagé pour permettre l'enregistrement biométrique, ce qui permet aux femmes de conserver leur voile tout en respectant les normes techniques de la carte d'identité.
Cette mesure devrait rassurer de nombreuses citoyennes qui hésitaient à se rendre dans les centres d'enrôlement par crainte de devoir retirer complètement leur voile, et accélérer ainsi le processus de distribution de la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO sur l'ensemble du territoire national.
MS