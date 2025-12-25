Connectez-vous
CAN 2025 : Chérif Ndiaye opérationnel pour affronter les Léopards

Jeudi 25 Décembre 2025

Plus de peur que de mal pour Pape Chérif Ndiaye qui a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement du jour. L'attaquant de Samsunspor, qui avait quitté prématurément la séance de mercredi après avoir été touché par un coéquipier, a finalement rassuré le staff technique et les supporters sénégalais.
 

Un retour rassurant à l'entraînement

 

Après l'inquiétude suscitée par sa sortie en boitant lors de la séance de mercredi à Tanger, le buteur des Lions a montré qu'il était apte à poursuivre la compétition. Sa participation complète à l'entraînement du jeudi dissipe les craintes quant à sa disponibilité pour le choc crucial contre la République démocratique du Congo prévu samedi.
 

Cette nouvelle rassurante intervient au moment où les Lions préparent le match décisif du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations. Chérif Ndiaye, auteur du troisième but sénégalais contre le Botswana (3-0), reste un élément important du dispositif offensif de Pape Thiaw.
 

Un soulagement pour le staff technique

 

Le staff médical des Lions a probablement jugé que la blessure de mercredi n'était pas suffisamment grave pour empêcher l'attaquant de s'entraîner normalement. Cette bonne nouvelle permet à l'entraîneur Pape Thiaw de disposer de toutes ses options offensives pour affronter les Léopards de la RD Congo.
 

Le match Sénégal-RDC, qui déterminera probablement le leader du groupe D, se jouera samedi 28 décembre à Tanger. Avec le retour de Chérif Ndiaye à l'entraînement, les Lions abordent cette échéance dans de meilleures conditions.
 

LIRE AUSSI :

→ CAN 2025 : Chérif Ndiaye touché à l'entraînement, inquiétude avant la RD Congo

→ CAN 2025 : Les Lions démarrent en force, le Botswana balayé 3-0
 
 


