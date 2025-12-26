Connectez-vous
CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger

Vendredi 26 Décembre 2025

La Confédération Africaine de Football a désigné un corps arbitral algérien pour la direction du match opposant le Sénégal à la République démocratique du Congo, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations 2025.
 

Lahlou Benbraham au sifflet

Le match sera dirigé par l'arbitre international Lahlou Benbraham, assisté par Abbas Akram Zerhouni et Adel Abane sur les lignes. Le rôle de quatrième arbitre a été attribué à Mustapha Ghorbal.
 

Ce choix témoigne de la confiance renouvelée de la CAF envers les officiels algériens, régulièrement sollicités pour encadrer des affiches de haut niveau lors des compétitions continentales. L'Algérie dispose d'un corps arbitral reconnu pour son professionnalisme et son expérience des grands rendez-vous du football africain.
 

Une rencontre clé dans la phase de groupes

La confrontation entre les Lions de la Teranga et les Léopards se déroulera samedi 27 décembre 2025 au Grand Stade de Tanger, avec un coup d'envoi prévu à 15h00 GMT (16h00 heure locale).


Les deux sélections visent une deuxième victoire dans ce groupe D afin de composter le billet qualificatif en huitièmes de finale. Ce match décisif déterminera probablement le leader du groupe et mettra aux prises deux équipes qui se connaissent bien après s'être affrontées récemment lors des éliminatoires de la Coupe du monde.
 

L'arbitrage algérien sera scruté de près dans ce choc au sommet où la moindre décision pourrait avoir des conséquences sur la qualification. Lahlou Benbraham et son équipe devront gérer l'intensité d'une rencontre où les enjeux sportifs et la rivalité entre les deux nations promettent un spectacle de haute intensité.
 

CAN 2025

