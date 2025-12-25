Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

C'est une étape historique pour l'élevage sénégalais. Ce 24 décembre 2025, le port de Dakar a accueilli les "Guzera de deuxième génération" du GEPES. Cette opération d'envergure, marquée par l'arrivée de 1 050 sujets de haute valeur génétique, s'inscrit au cœur de la stratégie nationale d'amélioration du cheptel portée par les plus hautes autorités du pays.
Un cheptel d'élite sélectionné au Brésil
Dans une ambiance solennelle, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Dr Mabouba Diagne, a personnellement accueilli ce nouveau cheptel composé de 400 géniteurs Guzera, 350 génisses Guzera gestantes et 300 génisses Girolando gestantes.
Sélectionnés rigoureusement au Brésil par une mission d'experts et de vétérinaires sénégalais, ces animaux d'élite sont destinés à transformer la productivité des filières lait et viande du pays.
Une subvention historique de 50%
Pour matérialiser cette vision de transformation structurelle, l'État a consenti un effort financier inédit. Le ministre a ainsi annoncé une subvention exceptionnelle de 50% pour les éleveurs acquéreurs.
"Cette opération stratégique bénéficie d'une subvention historique de l'État, une première depuis les années 1970, témoignant de mon engagement personnel à accompagner nos éleveurs", a précisé le Dr Mabouba Diagne.
Souveraineté alimentaire au cœur du projet
Cette initiative incarne la détermination du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko à faire de la souveraineté alimentaire une réalité concrète. En réduisant la dépendance aux importations de produits laitiers, le gouvernement entend renforcer l'économie rurale et lutter durablement contre la pauvreté.
La collaboration entre le Groupement des Éleveurs pour l'Amélioration de la Race (GEPES), présidé par M. Arona Galo Bâ, et les services techniques du Ministère a été la clé de voûte de ce succès. L'expertise des vétérinaires mobilisés en amont garantit des animaux sains et parfaitement adaptés aux standards de performance attendus.
"Une nouvelle ère pour un élevage moderne"
Visiblement fier de cette avancée, le ministre Mabouba Diagne a souligné l'impact à long terme de cet investissement : "À travers cette initiative, je vise à renforcer durablement les filières lait et viande, à améliorer la productivité de nos races et à créer des opportunités économiques en milieu rural. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle ère pour un élevage moderne, performant et résolument tourné vers l'avenir du Sénégal."
Avec l'arrivée de ces Guzera de deuxième génération, le Sénégal se donne les moyens de ses ambitions : passer d'un élevage contemplatif à une véritable industrie animale, pilier du développement économique national.