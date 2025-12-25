Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

Visiblement fier de cette avancée, le ministre Mabouba Diagne a souligné l'impact à long terme de cet investissement : "À travers cette initiative, je vise à renforcer durablement les filières lait et viande, à améliorer la productivité de nos races et à créer des opportunités économiques en milieu rural. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle ère pour un élevage moderne, performant et résolument tourné vers l'avenir du Sénégal."



