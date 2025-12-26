CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"



Interrogé sur la gestion de l'enjeu et la pression liée aux supporters, Desabre reste concentré sur l'essentiel. "Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même le futur. Que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentrés de la même manière. Il n'y a pas de différence particulière."



