CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"

À la veille du match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal, Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC, s'est présenté en conférence de presse avec un message clair : ses hommes sont prêts à se battre et à poser des difficultés aux Lions.
"On se connaît bien, on s'est joué récemment"
"On l'a préparé comme un deuxième match de la compétition. Déjà, on se connaît bien, c'est vrai qu'on s'est joué il n'y a pas longtemps. On était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde", a rappelé Desabre, soulignant que son équipe avait rapidement basculé sur la préparation de ce duel après le match contre le Bénin.
"On est arrivé hier à Tanger, on va faire une séance d'entraînement cet après-midi. On reste concentrés pour livrer une bonne prestation pour demain", a-t-il ajouté.
Discipline tactique et prise de risque
"Toujours quand on joue le Sénégal, qui est pour moi une des meilleures équipes d'Afrique, c'est évident que sans discipline tactique et sans prise de risque, vous ne pouvez pas faire un bon résultat. On a la chance dans notre effectif d'avoir des garçons qui, tactiquement, sont très à l'aise. Donc, ça, c'est une bonne chose", a expliqué le technicien français.
"Et puis après, on connaît forcément le Sénégal. Si statistiquement, on regarde les 16 derniers matchs officiels – 10 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de la CAN – c'est une équipe qui a marqué 32 buts et qui n'en a encaissé que 4, dont 3 contre la RDC. Donc, ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté", a-t-il souligné avec confiance.
Concentration sur le moment présent
Interrogé sur la gestion de l'enjeu et la pression liée aux supporters, Desabre reste concentré sur l'essentiel. "Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même le futur. Que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentrés de la même manière. Il n'y a pas de différence particulière."
"On va sortir notre meilleur football"
Le sélectionneur congolais prévient également que son équipe ne se laissera pas impressionner. "On doit être à notre niveau, c'est-à-dire à 100% de nos capacités, comme on a su l'être contre des grosses nations africaines, que ce soit le Nigeria, le Cameroun ou le Maroc à la dernière CAN. On est capables, on a les joueurs pour, donc il faudra simplement faire un très bon match de notre côté pour essayer de l'emporter."
"Nous, de toute manière, on va jouer. C'est un match qui est important, qui n'est pas décisif pour la qualification. En tout cas, on va le jouer pour le gagner et on va regarder cette équipe droit dans les yeux pour essayer de sortir notre meilleur football", a conclu Sébastien Desabre avec détermination.
Les Léopards de la RDC affichent donc une belle confiance avant ce choc contre les Lions du Sénégal, samedi à Tanger, dans un match qui déterminera probablement le leader du groupe D de la CAN 2025.