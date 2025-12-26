Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Matam : 150 GIE vont bénéficier d'un accompagnement de l'ADEPME grâce au Forum des femmes Foutanké

Vendredi 26 Décembre 2025

Cent cinquante Groupements d'intérêt économique (GIE) de la région de Matam (nord) vont bénéficier d'un accompagnement en termes de formalisation, dans le cadre de conventions signées avec l'Agence pour le développement et l'encadrement des Petites et moyennes entreprises (ADEPME) avec l'appui du Forum des femmes Foutanké.


Formalisation, formation et appui technique

Selon Rayhana Diallo, promotrice dudit Forum, l'accompagnement de l'ADEPME va aussi concerner la formation et l'appui technique pour la réalisation d'activités.
 
"Nous avons pu obtenir, pour ce forum, 150 conventions, dont les bénéficiaires sont des Groupements d'intérêt économique (GIE) qui seront accompagnés par l'Agence pour le développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) dans la formalisation, la formation et l'appui technique pour la réalisation de leurs activités", a-t-elle dit.
 
Intervenant jeudi au troisième et dernier jour de ce forum tenu à Nguidjilone, dans le Dandé Mayo nord, elle a signalé que la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta et de la Falémé (SAED) et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Matam vont aussi venir en appui aux GIE de la région.
 

Un suivi assuré par une start-up

La start-up "Femme actuelle management" a été chargée du suivi de la mise en œuvre des conventions signées, car selon Rayhana Diallo, il a été constaté par le passé que beaucoup de membres de GIE n'avaient pas de notions en matière de packaging.
 
Cela leur permettra d'avoir leurs propres logos et d'être formels au niveau institutionnel. "La région de Matam est un peu enclavée, ce qui fait que les femmes manquent d'information en matière de financement et de formation. Durant ces trois jours, nous avons organisé, en plus des séances de formation, des panels sur la mise aux normes, la formalisation, sur les Violences génitales et obstétricales (VGO), le marketing digital ou encore d'agroalimentaire", a-t-elle expliqué.
 

Le numérique comme levier de développement

L'édition de cette année du Forum des femmes Foutanké portait sur le thème "Le numérique comme levier de développement territorial et local". Un choix qui s'explique, selon sa promotrice, par le fait que la région de Matam est éloignée des centres de décision, en plus du fait que l'utilisation du digital par les femmes évoluant dans le domaine de l'entreprenariat reste faible.
 
Il fallait donc mettre en avant les technologies numériques pour réduire l'enclavement et donner aux femmes entrepreneures de Matam les outils nécessaires pour développer leurs activités, selon Rayhana Diallo. Cette initiative vise à combler le déficit d'information et à renforcer les capacités des femmes de la région en matière d'entrepreneuriat et de digitalisation.

APS
 

