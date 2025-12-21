Connectez-vous
CAN 2025 : Pape Thiaw appelle Niang après la blessure de Diao

Dimanche 21 Décembre 2025

Le sélectionneur national Pape Thiaw a convoqué Ousseynou Niang, attaquant de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, pour pallier le forfait d'Assane Diao dans la liste des Lions pour la CAN 2025.

Le jeune ailier de Côme s'est blessé au biceps fémoral avec son club avant de rejoindre la sélection à Tanger, au Maroc, où l'équipe du Sénégal peaufine sa préparation pour le tournoi continental. Cette blessure prive le joueur de sa première grande compétition avec les Lions.
 

Ousseynou Niang, qui figurait parmi les cinq réservistes, rejoint le groupe dès ce week-end. Auteur d'une belle première partie de saison en Jupiler Pro League, l'attaquant est apprécié pour sa vitesse et son sens du but, des qualités sur lesquelles compte Pape Thiaw pour renforcer l'animation offensive de son équipe. Le staff médical reste vigilant sur l'état de forme des autres joueurs à quelques jours du début de la compétition.
 

Le Sénégal entamera son parcours dans la CAN 2025 le mardi 23 décembre à 15h, heure de Dakar.

MS

 



