Accusations et polémique : Waly Seck met sa musique en pause

Samedi 13 Septembre 2025

Le chanteur Waly Ballago Seck a annoncé vendredi soir la suspension de ses activités musicales, en réaction aux accusations liant la vente d’un véhicule à Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’artiste affirme qu’il s’agit d’une transaction privée, assurant avoir agi « en toute transparence » et payé le véhicule « à plus de cinquante millions » avant de le revendre.

Waly Seck dit souhaiter être convoqué par la justice sénégalaise afin de « montrer qu’il est blanc comme neige ». Il déplore également les rumeurs l’accusant de sacrifices occultes liés à sa carrière.
 



