Administration digitale : Comment e-senegal.sn simplifie la vie des citoyens

Le portail e-senegal.sn est désormais opérationnel. Pensé comme un guichet unique des services administratifs, il permet d’accéder à un large éventail de démarches en ligne, de centraliser l’information administrative et de suivre ses procédures de manière transparente.



Ce lancement s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’État, visant à améliorer l’accessibilité des services publics, renforcer l’efficacité administrative et simplifier l’expérience usager.



Avec e-Sénégal, l’administration devient plus proche, plus rapide et plus lisible, marquant une étape concrète vers un service public digital au service des citoyens et de la performance de l’État.



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