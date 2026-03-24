Administration digitale : Comment e-senegal.sn simplifie la vie des citoyens

Le portail e-senegal.sn est désormais opérationnel. Pensé comme un guichet unique des services administratifs, il permet d’accéder à un large éventail de démarches en ligne, de centraliser l’information administrative et de suivre ses procédures de manière transparente.
Ce lancement s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’État, visant à améliorer l’accessibilité des services publics, renforcer l’efficacité administrative et simplifier l’expérience usager.
Avec e-Sénégal, l’administration devient plus proche, plus rapide et plus lisible, marquant une étape concrète vers un service public digital au service des citoyens et de la performance de l’État.
NDARINFO
Ce lancement s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’État, visant à améliorer l’accessibilité des services publics, renforcer l’efficacité administrative et simplifier l’expérience usager.
Avec e-Sénégal, l’administration devient plus proche, plus rapide et plus lisible, marquant une étape concrète vers un service public digital au service des citoyens et de la performance de l’État.
NDARINFO