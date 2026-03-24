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Administration digitale : Comment e-senegal.sn simplifie la vie des citoyens

Mardi 24 Mars 2026 - 18:41

Administration digitale : Comment e-senegal.sn simplifie la vie des citoyens
Le portail e-senegal.sn est désormais opérationnel. Pensé comme un guichet unique des services administratifs, il permet d’accéder à un large éventail de démarches en ligne, de centraliser l’information administrative et de suivre ses procédures de manière transparente.

Ce lancement s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’État, visant à améliorer l’accessibilité des services publics, renforcer l’efficacité administrative et simplifier l’expérience usager.

Avec e-Sénégal, l’administration devient plus proche, plus rapide et plus lisible, marquant une étape concrète vers un service public digital au service des citoyens et de la performance de l’État.

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