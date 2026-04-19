SENELEC : comment payer sa facture en ligne, s'abonner, signaler une panne et comprendre le système Woyofal

L'électricité est au cœur du quotidien de chaque foyer et entreprise au Sénégal. Pourtant, des milliers d'abonnés ignorent encore qu'ils peuvent payer leur facture SENELEC depuis leur téléphone, acheter du crédit prépayé Woyofal sans se déplacer, ou signaler une panne directement en ligne. En 2026, la Société Nationale d'Electricité du Sénégal a multiplié les canaux de service pour simplifier la vie de ses clients. Voici le guide complet de tout ce que vous devez savoir sur SENELEC.