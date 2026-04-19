SENELEC : comment payer sa facture en ligne, s'abonner, signaler une panne et comprendre le système Woyofal

Qu'est-ce que SENELEC ?
SENELEC — Société Nationale d'Electricité du Sénégal — est la société publique chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité sur l'ensemble du territoire sénégalais. [Senelec]urlblank:https://senelec.sn Elle dessert des millions de foyers, d'entreprises et d'institutions publiques, du centre-ville de Dakar aux zones rurales les plus reculées, dont les communes de la région de Saint-Louis, Podor et Richard-Toll.
En 2026, SENELEC propose deux grands types de compteurs à ses abonnés : le compteur classique postpayé avec facturation mensuelle, et le compteur prépayé Woyofal permettant d'acheter du crédit électrique à la demande.
Comment s'abonner à SENELEC
Pour s'abonner, le client doit se rendre à son agence d'appartenance ou dans n'importe quelle agence SENELEC. [Senelec]urlblank:https://senelec.sn Le dossier d'abonnement comprend généralement une pièce d'identité valide, un justificatif de domicile ou de propriété, et le paiement d'une avance sur consommation dont le montant varie selon la puissance souscrite.
Un technicien de SENELEC se rendra ensuite dans vos locaux pour installer le compteur d'énergie après validation du dossier et paiement des frais requis. [Senelec]urlblank:https://www.senelec.sn/procedure-dabonnement-et-de-raccordement
Comment payer sa facture SENELEC en 2026
C'est la question la plus posée par les abonnés sénégalais. En 2026, vous disposez de plusieurs options pour payer votre facture sans faire la queue en agence.
1. Paiement par Orange Money
Avec Orange Money, vous pouvez payer vos factures SENELEC via l'application Maxit ou en composant le #144#3# avec seulement 1 % de frais. [Orange]urlblank:https://www.orange.sn/assistance/tutoriels/comment-payer-votre-facture-par-orange-money Pour payer par Orange Money via USSD :
- Composez le #144#341#
- Renseignez votre numéro de police suivi d'un tiret (-) et les deux chiffres du mois puis les deux derniers chiffres de l'année de la date limite de paiement
- Exemple : police 1301102723 avec date limite le 28/04 → saisir 1301102723-0426
- Suivez les instructions et validez
2. Paiement par Wave
Wave permet également de payer les factures SENELEC directement depuis l'application, en quelques secondes, sans frais supplémentaires significatifs. Accédez à la rubrique "Payer une facture" dans l'application Wave, sélectionnez SENELEC et renseignez votre numéro de police.
3. Paiement par Djamo
Vous pouvez désormais payer vos factures SENELEC à partir de l'application Djamo, sans frais, de manière instantanée et sécurisée grâce à des protocoles de cryptage. [Djamo]urlblank:https://support-sn.djamo.com/fr/articles/12461476-comment-payer-ma-facture-senelec
4. Paiement en agence ou chez un commerçant agréé
Le client SENELEC peut payer sa facture ou acheter du crédit Woyofal par espèces dans les guichets SENELEC, les agences BST ou les commerçants agréés. Il peut aussi payer via prélèvement bancaire. [Senelec]urlblank:http://www.senelec.sn/les-moyens-de-paiement/
Le système Woyofal : tout savoir sur le compteur prépayé
Le compteur Woyofal est le système de prépaiement de l'électricité de SENELEC. Comme une recharge téléphonique, vous achetez du crédit électrique à l'avance — le montant de votre choix — et votre consommation est débitée en temps réel. Quand le crédit est épuisé, le compteur coupe automatiquement l'alimentation.
Où acheter du crédit Woyofal ?
Le client peut acheter du crédit Woyofal par espèces dans les guichets SENELEC, les boutiques agréées, ou via un portefeuille électronique. [Senelec]urlblank:http://www.senelec.sn/les-moyens-de-paiement/ En pratique en 2026, le crédit Woyofal s'achète également via Wave, Orange Money et Wizall depuis votre téléphone, disponible 24h/24.
Les avantages du Woyofal
- Pas de facture mensuelle ni de risque de coupure pour facture impayée
- Maîtrise de sa consommation en temps réel
- Rechargeable à partir de petits montants
- Pas besoin de se déplacer pour payer
Comment lire sa facture SENELEC
La facture SENELEC classique comporte plusieurs informations essentielles que tout abonné doit savoir lire : le numéro de police — votre identifiant unique chez SENELEC —, l'index de début et de fin de période, la consommation en kWh, le montant hors taxes, la TVA et le montant total à payer, ainsi que la date limite de paiement.
La surfacturation peut survenir pour plusieurs raisons, [Senelec]urlblank:https://senelec.sn notamment un mauvais relevé d'index ou un problème technique sur le compteur. En cas de facture anormalement élevée, ne payez pas sans vérification et contactez votre agence SENELEC.
Comment signaler une panne ou faire une réclamation
En cas de coupure d'électricité ou d'anomalie sur votre installation, plusieurs canaux sont disponibles :
- Site officiel : senelec.sn → rubrique Espace Client
- Numéro d'urgence : le 33 867 67 67 est le numéro national de signalement des pannes, disponible 24h/24
- En agence : en cas d'insatisfaction, le client peut effectuer une réclamation au niveau de son agence d'appartenance [Senelec]urlblank:https://senelec.sn En cas d'impossibilité d'honorer sa facture, le client peut faire une demande de moratoire au niveau de son agence SENELEC. [Senelec]urlblank:https://senelec.sn Cette option permet d'étaler le paiement d'une facture importante sur plusieurs mois sans coupure immédiate.
Comment déménager ou résilier son abonnement
Lors d'un déménagement, le client doit impérativement résilier son contrat d'abonnement auprès de son agence. [Senelec]urlblank:https://senelec.sn Deux options s'offrent alors : résilier et laisser le compteur sur place, ou le transférer dans le nouveau logement sous certaines conditions. Dans tous les cas, la démarche s'effectue en agence avec la présentation de la pièce d'identité et du dernier relevé.