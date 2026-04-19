Sama Bourse : comment créer son compte sur directiondesbourses.sn, vérifier son état de paiement et faire une réclamation

Qu'est-ce que Sama Bourse ?

Sama Bourse est la plateforme numérique officielle de la Direction des Bourses du Sénégal, placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle permet aux étudiants sénégalais et étrangers bénéficiaires d'une aide de l'État de :



Vérifier l'état de paiement de leur bourse ou allocation d'études

Consulter les notifications et messages de la Direction des Bourses

Déposer des réclamations en ligne en cas d'erreur ou de paiement manquant

Mettre à jour leurs informations personnelles et scolaires

Téléverser des documents justificatifs sans se déplacer physiquement

Le portail est accessible à l'adresse officielle www.directiondesbourses.sn et dispose également d'une application mobile téléchargeable sur l'App Store pour les utilisateurs iOS.







Qui peut s'inscrire sur Sama Bourse ?

La plateforme est ouverte à tous les étudiants sénégalais et étrangers qui bénéficient ou sollicitent une aide financière auprès de la Direction des Bourses, notamment :



Les étudiants orientés dans les universités publiques sénégalaises via Campusen

Les boursiers envoyés à l'étranger dans le cadre de la coopération bilatérale

Les bénéficiaires d'allocations d'études dans les grandes écoles publiques

Les étudiants ayant obtenu une bourse via les ambassades partenaires gérée par la Direction des Bourses





Étape 1 — Accéder au portail officiel

Ouvrez votre navigateur internet et tapez l'adresse suivante dans la barre de recherche : www.directiondesbourses.sn



Veillez à toujours utiliser cette adresse officielle. Des sites non officiels imitent parfois l'interface de la Direction des Bourses pour collecter frauduleusement des informations personnelles. La plateforme officielle est hébergée par le ministère de l'Enseignement supérieur et ne demande jamais de paiement pour l'inscription ou le suivi de bourse.



Note : En cas de page inaccessible, le site peut connaître une surcharge temporaire en période de rentrée universitaire ou lors des campagnes de paiement. Patientez quelques heures et réessayez.





Étape 2 — Créer votre compte personnel

Sur la page d'accueil du portail, cliquez sur le bouton "S'inscrire" situé en haut à droite de la page. Un formulaire d'inscription apparaît. Renseignez les informations suivantes avec précision :



Votre numéro INE (Identifiant National Étudiant) — obtenu lors de votre orientation via Campusen

(Identifiant National Étudiant) — obtenu lors de votre orientation via Campusen Votre nom et prénom tels qu'ils figurent sur votre carte nationale d'identité

tels qu'ils figurent sur votre carte nationale d'identité Votre date de naissance

Votre adresse e-mail active — elle servira d'identifiant de connexion et recevra les notifications

— elle servira d'identifiant de connexion et recevra les notifications Un mot de passe sécurisé que vous pouvez mémoriser facilement

sécurisé que vous pouvez mémoriser facilement Votre établissement d'enseignement actuel

actuel Votre niveau d'études — Licence 1, 2, 3, Master 1, Master 2 ou équivalent

Une fois le formulaire complété, validez votre inscription. Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse renseignée. Cliquez sur le lien de validation contenu dans cet e-mail pour activer votre compte.





Étape 3 — Se connecter à son espace personnel

Une fois votre compte activé, retournez sur www.directiondesbourses.sn et cliquez sur "Se connecter". Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis validez. Vous accédez à votre tableau de bord personnel.





Étape 4 — Vérifier son état de paiement

Dans votre espace personnel, rendez-vous dans la rubrique "Vérifier ma bourse" ou "État de paiement". Vous pouvez y consulter :



Le statut de votre dossier — en cours de traitement, validé ou rejeté

Les dates de versement des tranches de votre bourse

Le montant de chaque paiement effectué

Les éventuelles retenues ou suspensions et leurs motifs



Étape 5 — Déposer une réclamation

Si vous constatez une erreur dans votre état de paiement — montant incorrect, tranche manquante, informations erronées — vous pouvez déposer une réclamation directement depuis votre espace personnel. Cliquez sur "Faire une réclamation", sélectionnez la catégorie correspondant à votre problème, rédigez votre message en précisant votre numéro INE et les détails de l'anomalie constatée, puis validez l'envoi.





Contacter la Direction des Bourses

En cas de problème persistant avec votre compte ou votre dossier, plusieurs canaux de contact sont disponibles :



Téléphone : 77 733 50 83 ou 78 477 57 34 — du lundi au vendredi, de 8h à 17h

77 733 50 83 ou 78 477 57 34 — du lundi au vendredi, de 8h à 17h E-mail : contact@directiondesbourses.sn

contact@directiondesbourses.sn Courrier postal : Direction des Bourses, Ministère de l'Enseignement supérieur, Place de l'Indépendance, rue Saint-Michel, face immeuble La Rotonde, 1er étage, Dakar



Les erreurs fréquentes à éviter

Plusieurs erreurs récurrentes empêchent les étudiants d'accéder à leurs informations ou retardent le traitement de leurs dossiers. Les plus courantes sont une adresse e-mail renseignée incorrectement lors de l'inscription — rendant impossible la réception du lien de validation — un numéro INE mal saisi, un mot de passe oublié faute d'avoir été noté, et des documents justificatifs téléversés en mauvaise qualité ou dans un format non accepté par le portail.



