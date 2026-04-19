Planète Élève 2.0 et Planète Parent Sénégal : comment consulter les bulletins scolaires en ligne avec l'IEN et le code temporaire

Qu'est-ce que Planète Élève 2.0 ?

Planète Élève 2.0 est la plateforme officielle du Sénégal permettant aux élèves et parents d'accéder aux bulletins scolaires en ligne grâce à l'IEN et au code temporaire. Elle est développée par le ministère de l'Éducation nationale à travers l'Inspection de l'Éducation et de la Formation et accessible à l'adresse officielle eleve.education.sn.



Planète Élève 2.0 apporte une série d'avantages notables au système éducatif sénégalais. Elle élimine les tâches fastidieuses liées à la gestion des bulletins, permettant ainsi aux écoles de se concentrer sur leur mission principale.





La plateforme permet concrètement de :



Consulter les bulletins du premier et du second semestre en ligne

Télécharger les bulletins au format PDF

Suivre les notes et appréciations des enseignants en temps réel

Comparer les résultats d'une période à l'autre

Accéder aux informations académiques sans se déplacer





Qu'est-ce que Planète Parent 2.0 ?



Planète Parent 2.0 est la plateforme officielle du ministère de l'Éducation nationale dédiée aux parents d'élèves, accessible à l'adresse parent.education.sn. Elle constitue l'interface parentale complémentaire de Planète Élève 2.0 et offre aux familles un accès direct aux résultats et au suivi scolaire de leurs enfants.



Cette innovation vise à renforcer le lien école-famille et à impliquer davantage les parents dans la réussite scolaire de leurs enfants.







Les identifiants indispensables : IEN et code temporaire

Pour accéder à Planète Élève 2.0, deux éléments sont indispensables :



L'IEN — Identifiant de l'Élève National L'IEN est un numéro unique attribué à chaque élève du système éducatif sénégalais. Il est fourni par l'administrateur de la plateforme. Assurez-vous de contacter l'administration de votre établissement pour obtenir cette information essentielle.



Le code temporaire Le code temporaire Planète Élève est une clé d'accès fournie à chaque élève ou parent lors de la première connexion. Il permet d'accéder à la plateforme pour consulter ou télécharger les bulletins scolaires. Ce code est personnel et confidentiel — ne le partagez pas avec d'autres personnes.



Si vous n'avez pas encore reçu ces identifiants, rapprochez-vous du chef d'établissement ou du responsable informatique de votre école.







Comment se connecter à Planète Élève 2.0 : guide étape par étape

Étape 1 — Accéder au site officiel

Ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse : eleve.education.sn



La plateforme est compatible avec les ordinateurs, tablettes et smartphones, ce qui facilite son utilisation partout et à tout moment. Vous pouvez donc y accéder depuis votre téléphone mobile sans difficulté.



Étape 2 — Saisir vos identifiants

Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton "Se connecter". Renseignez ensuite :



Votre IEN dans le champ identifiant

dans le champ identifiant Votre code temporaire dans le champ mot de passe

Validez en cliquant sur le bouton de connexion.



Étape 3 — Consulter votre bulletin

Une fois connecté à votre espace personnel, accédez à la rubrique bulletins scolaires. Vous pouvez consulter les bulletins du premier semestre, du deuxième semestre et suivre la progression des apprenants. La plateforme propose également la possibilité de télécharger les bulletins et de les sauvegarder au format PDF, ce qui simplifie les démarches administratives pour les inscriptions dans de nouveaux établissements.







Comment se connecter à Planète Parent 2.0

La procédure pour les parents est similaire. Rendez-vous sur parent.education.sn, cliquez sur "Se connecter" et renseignez les identifiants fournis par l'établissement scolaire de votre enfant. Le compte parent donne accès aux mêmes bulletins et résultats que le compte élève, avec une interface adaptée au suivi parental.







J'ai perdu mon code temporaire : que faire ?

Si vous avez perdu votre code Planète Élève, ne paniquez pas. Il vous suffit de contacter le responsable informatique de votre établissement ou votre IEN, de fournir votre numéro matricule ou identifiant élève, et de recevoir un nouveau code temporaire pour accéder à votre bulletin.







Le site est inaccessible : que faire ?

Si le portail ne fonctionne pas ou qu'il est inaccessible, vous devez attendre quelques heures. Un nombre élevé de visites peut entraîner une panne technique du site, notamment en période de publication des résultats de semestre où des milliers d'élèves se connectent simultanément. Patientez et réessayez.







Planète Élève 2.0 est-elle gratuite ?

Planète Élève est une ressource éducative gratuite mise à disposition des enseignants et des élèves sénégalais. Aucun frais d'utilisation n'est requis. Toute personne ou site internet réclamant un paiement pour accéder à la plateforme ou récupérer des identifiants agit de manière frauduleuse.







Les avantages pour les familles

Pour les parents, Planète Élève 2.0 représente un gain de temps considérable. Plus besoin de se déplacer jusqu'à l'établissement pour consulter le bulletin — une simple connexion internet depuis un téléphone suffit. Les élèves et leurs parents peuvent accéder aux bulletins de notes en ligne à tout moment et de n'importe où.



MS



