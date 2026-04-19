Éducation : La plateforme Planète 3.0 révolutionne le numérique à l'école

La plateforme « Planète 3.0 » s'impose comme une véritable révolution numérique pour le système éducatif sénégalais. Cet outil innovant, présenté ce dimanche 19 avril 2026, vise à moderniser l'apprentissage en offrant aux élèves, enseignants et parents un écosystème digital complet. Conçue pour répondre aux défis de la digitalisation de l'école, la plateforme propose des ressources pédagogiques interactives, des modules de suivi scolaire en temps réel et des espaces de collaboration virtuelle.





Le projet, soutenu par les autorités éducatives, ambitionne de réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales en facilitant l'accès au savoir pour tous.





« Planète 3.0 » ne se contente pas de numériser les contenus existants ; elle transforme la relation pédagogique en intégrant des outils d'évaluation continue et des parcours personnalisés pour les élèves. Cette initiative marque une étape décisive dans l'ancrage de l'école sénégalaise dans l'ère de la modernité technologique.





MS/NDARINFO

