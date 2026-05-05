Les 3 avantages de la plateforme e-Carrière pour les agents de l’État

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme du Service Public et des Relations avec les Institutions (MFPTRSP) accélère la transformation digitale de l'Administration sénégalaise.





Dans une note officielle, le ministère exhorte l'ensemble des agents de l'État à procéder à l'activation de leur compte sur la plateforme e-Carrière. Cet outil numérique a été conçu pour simplifier le suivi des démarches liées aux ressources humaines, offrant aux usagers un accès sécurisé et transparent à leurs dossiers personnels.







L'initiative vise à rapprocher l’Administration de ses agents en garantissant une gestion des carrières en temps réel. Selon les autorités, cette plateforme s'inscrit dans une volonté globale de bâtir un service public moderne, accessible et de proximité. Pour bénéficier de ces fonctionnalités, les agents sont invités à se connecter dès maintenant sur le portail dédié : e-carriere.sec.gouv.sn.







MS/NDARINFO

