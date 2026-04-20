Affaire ASER : Jean Michel Sène entendu à Colobane, une plainte déposée contre Baba Diallo

Le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) a été entendu jeudi dernier par les enquêteurs de la section de recherches de Colobane. Cette audition s'inscrit dans le cadre du contentieux opposant l'ASER à la société AEE Power EPC. Accompagné de son avocat, Me Khadim Kébé, Jean Michel Sène a remis un dossier volumineux contenant des preuves jugées accablantes et a ouvert des pistes sur des pratiques antérieures qui pourraient, selon son conseil, surprendre l'opinion publique.





L'affaire a pris une tournure judiciaire majeure avec l'annonce du dépôt d'une plainte sur la table du procureur de la République contre son prédécesseur, Baba Diallo. Me Kébé a révélé que le décaissement litigieux de 37 milliards de francs CFA a été effectué sous la direction de l'ancienne administration.





En portant plainte, l'actuelle direction de l'ASER pointe directement la responsabilité de la gestion passée dans ce dossier financier complexe auquel tient le député Thierno Alassane Sall.





MS/NDARINFO

