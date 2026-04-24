Tambacounda : L’Aser électrifie 8 nouvelles localités dans trois départements

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) a procédé à la mise en service de huit nouvelles localités dans la région de Tambacounda, marquant une avancée majeure pour l'accès à l'énergie dans le monde rural. Du 22 au 25 avril 2026, le Directeur général de l’agence, Jean Michel Sene, a effectué une tournée d'inauguration progressive touchant les départements de Tambacounda, Koumpentoum et Goudiry. Cette extension du réseau s'inscrit dans la politique nationale de désenclavement énergétique visant à réduire les disparités territoriales.





Les localités bénéficiaires



Le programme a permis d'électrifier les villages de Barsafo, Lama Sama et Djida Mouride Koukou (commune de Niani Toucouleur), Sabikasse et Sinthiou Cire Wode (commune de Goumbayel), Darou Mana et Darou Khoudouss 1 (commune de Payar), ainsi que Taliko Foulbe (commune de Bani Israël).



Au-delà de l'éclairage domestique, cette arrivée de l'électricité est perçue par les autorités locales et les populations comme un levier fondamental pour dynamiser l'économie locale, améliorer les services de santé et d'éducation, et transformer durablement les conditions de vie dans ces zones reculées.





MS/NDARINFO



