Mosquée Omarienne : Les précisions de l'Institut face aux accusations

La Direction de l’Institut Cheikhou Oumar Foutiyou Tall a apporté un démenti formel aux informations circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux concernant un présumé scandale au sein de l’internat de la mosquée omarienne. Dans un communiqué officiel, l’institution dégage toute responsabilité de son personnel, affirmant qu'« aucun encadreur de l’établissement n’est incriminé ni impliqué dans des faits de pédophilie ou d’actes contre nature ».



La direction qualifie ces accusations d'infondées et souligne qu'elles ne reposent, à ce stade, sur aucun élément matériel établi.





Un incident entre mineurs datant de 2022

Selon les précisions fournies par l'Institut, les faits évoqués remonteraient à l'année 2022 et concerneraient exclusivement des mineurs. L'établissement révèle par ailleurs que trois des enfants cités ont formellement nié les faits tels qu'ils ont été rapportés dans la presse. Tout en réaffirmant sa coopération totale avec les autorités dans l'enquête en cours, la Direction assure que des mesures correctives, dont l'installation de caméras de surveillance et des sanctions disciplinaires pour négligence d'encadrement, ont été appliquées dès 2022 pour garantir la sécurité et l'intégrité des pensionnaires.





MS/NDARINFO



