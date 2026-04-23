Saint-Louis : La rue SOR 46 officiellement rebaptisée Rue Adja Fatou Niang Siga

Le Conseil municipal de Saint-Louis, réuni en séance, a adopté une délibération portant sur la dénomination de la rue SOR 46, qui devient officiellement la Rue Adja Fatou Niang Siga. Cette décision, notifiée par le Maire Dr Amadou Mansour Faye le 14 avril 2026, vise à rendre un hommage solennel à une éminente personnalité dont l'engagement et le parcours ont contribué au rayonnement de la cité tricentenaire. La voie concernée est celle longeant l'Inspection d'Académie jusqu'au service des Domaines.





Un symbole de reconnaissance et de valeurs

Par cet acte, la municipalité de Saint-Louis entend perpétuer la mémoire de feue Adja Fatou Niang Siga et transmettre aux générations actuelles et futures les valeurs de service à la communauté qu’elle a incarnées.





Une cérémonie officielle sera organisée prochainement en présence des autorités administratives, coutumières et des représentants de la famille pour célébrer ce changement de dénomination. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine immatériel et humain de la ville de Saint-Louis.





MS/NDARINFO



