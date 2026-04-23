FIFA : Gianni Infantino dit "non" à Trump et maintient l'Iran au Mondial 2026

Le président américain, Donald Trump, aurait directement proposé à Gianni Infantino, président de la FIFA, de remplacer l'Iran par l'Italie pour la compétition. Cette demande, suggérée par Paolo Zampolli, conseiller du président américain, misait sur le prestige de la Squadra Azzurra et ses quatre titres mondiaux pour pallier l'éventuelle absence de l'Iran, dont la participation restait incertaine après les récentes tensions militaires avec Israël et les États-Unis.

Le mérite sportif face à la diplomatie

h1 Cependant, cette proposition a essuyé un refus catégorique. La FIFA a fermement rejeté l'idée, réaffirmant sa volonté de garantir le respect du mérite sportif des Iraniens, qualifiés sur le terrain.





Selon le quotidien El Pais, l'Italie elle-même aurait décliné cette offre du clan Trump, préférant ne pas réintégrer le tournoi par une voie non sportive après son élimination en barrages face à la Bosnie. Malgré les doutes planant sur ses matchs prévus sur le sol américain, l'Iran conserve donc sa place légitime dans la compétition mondiale.





MS/NDARINFO

