Affaire Djiby Dramé : Arrestation spectaculaire d’un complice présumé à Rosso

La Gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, a mis fin à la cavale d'un complice présumé du chanteur Djiby Dramé. L'individu, visé par une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, a été intercepté ce matin par la Police de l’Air et des Frontières à Rosso-Sénégal.



L'homme tentait de franchir la frontière pour se réfugier en Mauritanie alors qu'il faisait l'objet d'une opposition de sortie du territoire national émise par les enquêteurs de la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar.





La barre des 77 arrestations franchie

Cette interpellation s'inscrit dans une vaste enquête qui a déjà conduit à une vague d'arrestations sans précédent au cours de la semaine. Avec ce nouveau suspect mis à la disposition de la gendarmerie locale avant son transfèrement vers Dakar, les enquêteurs de la BR de Keur Massar viennent de franchir la barre symbolique des 77 arrestations.



Le dossier, suivi de près par le procureur Saliou Dicko, continue de révéler l'ampleur d'un réseau dont les ramifications font l'objet d'une surveillance accrue aux frontières nationales.





MS/NDARINFO



