Affaire DER/FJ à Bambey : Entre détournement de fonds et simulation de suicide

Ce qui ressemblait initialement à un drame humain lié à la pression professionnelle prend désormais une tournure judiciaire et disciplinaire fracassante.





Dans un communiqué sans concession publié ce mercredi 29 avril 2026, la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) dément formellement la thèse d'un geste de désespoir de son agent, M. Ousmane Ndiaye, et l'accuse ouvertement de graves malversations financières.





Un détournement de financements au préjudice des GIE locaux

L'opinion publique avait été alertée par la tentative de suicide d'Ousmane Ndiaye, gestionnaire de l'espace BE YES à Bambey, présentée par certains comme la conséquence de réprimandes hiérarchiques. La DER/FJ rectifie cette version, qualifiant le récit de « totalement biaisé ».





Selon l'institution, l'agent aurait orchestré un détournement de fonds destinés à des Groupements d'Intérêt Économique (GIE) locaux juste après une cérémonie de remise de financements présidée par le Dr Aissatou Mbodji, le 13 avril dernier.



Le stratagème consistait à faire croire aux présidents de GIE qu'il était mandaté pour récupérer les fonds afin de procéder à l'achat de matériel pour leur compte. Ce procédé aurait permis de détourner 5 millions de FCFA auprès de trois groupements, auxquels s'ajoutent des remboursements indus encaissés auprès d'autres bénéficiaires. Le préjudice total est estimé à plus de 6 millions de FCFA.





Une « mise en scène théâtrale » dans un puits

Le communiqué apporte des précisions stupéfiantes sur la tentative de suicide. La DER/FJ décrit une manœuvre calculée : le gestionnaire serait « délicatement descendu dans un puits à l’aide d’une corde pour simuler une tentative de suicide », avant d'ameuter le voisinage.





L'institution souligne qu'il a refusé l'aide des maçons locaux, exigeant l'intervention des sapeurs-pompiers pour maximiser l'impact de sa sortie. À ce jour, l'intéressé ne présenterait aucune blessure manifeste.





Tolérance zéro et résiliation de contrat

Face à la gravité des faits, la sanction est immédiate : le contrat d'Ousmane Ndiaye a été résilié le 27 avril 2026. La direction de la DER/FJ, sous l'autorité du Dr Aissatou Mbodji, a tenu à rappeler la primauté des principes de redevabilité.





« Aucun lien personnel, politique ou de proximité ne saurait prévaloir sur les principes de bonne gouvernance », martèle le communiqué, réaffirmant une politique de tolérance zéro face à la fraude et à l'abus de confiance.





MS/NDARINFO





