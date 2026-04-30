Conseil des ministres : Ousmane Sonko accélère les chantiers hospitaliers

La modernisation du système de santé sénégalais franchit une étape décisive avec des investissements massifs destinés à renforcer l'offre de soins et l'autonomie pharmaceutique.





Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2026, la porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Faye, a détaillé l'état d'avancement de quatre chantiers majeurs représentant un investissement public global de 310 milliards de francs CFA.





Ces infrastructures visent à transformer durablement le paysage médical national en offrant des plateaux techniques de dernière génération et en positionnant le Sénégal comme un acteur clé de la production vaccinale en Afrique.





État d'avancement des infrastructures sanitaires prioritaires

L'état d'avancement des infrastructures sanitaires prioritaires montre une progression significative des travaux de construction et de réhabilitation.





L'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, dont le coût s'élève à 46 milliards de FCFA, est désormais quasiment achevé avec un taux d'exécution record de 95 %.





Parallèlement, le projet d'envergure concernant la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar, mobilisant une enveloppe de 92,5 milliards de FCFA, a franchi le seuil des 60 % de réalisation, promettant une livraison prochaine de ce fleuron de la médecine sénégalaise.





Souveraineté pharmaceutique : le Sénégal, futur hub vaccinal

Le volet consacré à la souveraineté pharmaceutique et à la recherche médicale progresse également sous l'égide de l'Institut Pasteur de Dakar. Le projet AfricAmaril, doté de 21,5 milliards de FCFA et dédié à la sécurité sanitaire, affiche un niveau d'avancement de 80 %.





Quant au futur vaccinopôle de Diamniadio, infrastructure stratégique de 145,4 milliards de FCFA destinée à la production locale de vaccins contre la fièvre jaune, le Covid-19 et d'autres pathologies, les travaux ont atteint un taux d'exécution de 48 %, confirmant la montée en puissance technologique du pays.





Des instructions fermes pour accélérer la finalisation

Face à l'urgence et à l'impact stratégique de ces réalisations pour la population, le Premier ministre a donné des instructions fermes aux ministres des Finances, de l'Économie et de la Santé. Ces directives visent à lever les derniers obstacles administratifs et financiers pour garantir une finalisation rapide de ces chantiers.





L'objectif final reste de doter le Sénégal d'un système de santé résilient, capable de répondre aux besoins des citoyens tout en assurant une indépendance médicale face aux futures crises sanitaires mondiales.





MS/NDARINFO



