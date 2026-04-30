Bassirou Diomaye Faye : "L'histoire est le pilier d'un Sénégal souverain"

Le renforcement de l'identité nationale et de la conscience historique est désormais une priorité au sommet de l'État.





Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fermement réaffirmé la nécessité de replacer l'histoire du pays et du continent au cœur du système éducatif sénégalais. Cette orientation vise à forger une jeunesse imprégnée de ses racines pour bâtir un Sénégal souverain et prospère.





Une vulgarisation de l'école primaire à l'université

Le Chef de l'État a instruit le ministre de l'Éducation nationale ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de prendre les mesures nécessaires pour vulgariser l'Histoire générale du Sénégal et de l'Afrique.





L'objectif est d'intégrer de manière systématique ces connaissances dans les programmes scolaires et universitaires, afin que le patrimoine historique et culturel devienne un socle commun à tous les apprenants. Pour le président, cette maîtrise du passé est un pilier indispensable au projet de construction d'une nation « souveraine, juste et prospère ».





Soutien étatique pour l'accélération des publications

Parallèlement à cette réforme pédagogique, Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage à la Coordination générale des universitaires, chercheurs et auteurs engagés dans ce chantier mémoriel. Il a salué la rigueur scientifique des travaux ayant mené à l'élaboration des ouvrages sur l'Histoire générale du Sénégal.





Afin que ces ressources soient accessibles au plus grand nombre, le chef de l'État a appelé à accélérer leur publication, tout en garantissant un soutien financier et logistique accru de la part de l'État pour mener ce projet à son terme.





MS/NDARINFO





