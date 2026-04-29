Nutrition, Santé et Modernisation : Les grandes orientations du Premier Ministre

Le Premier Ministre a présenté une communication dense lors du dernier Conseil des ministres, touchant à des secteurs vitaux pour le développement humain et la souveraineté économique du Sénégal. De la lutte contre la malnutrition à la dématérialisation de l'administration, en passant par le suivi de chantiers hospitaliers colossaux, le chef du Gouvernement a fixé des échéances claires pour l'année 2026.







Nutrition : Un défi à 856 millions de dollars par an

Le Premier Ministre a révélé que la sous-nutrition coûte au Sénégal environ 856 millions de dollars annuels, soit 3,2 % du Revenu National Brut. Face à ce constat, le Gouvernement renforce son dispositif via le Conseil national de Développement de la Nutrition (CNDN). Si la contribution de l'État a été multipliée par cinq, des défis persistent : un retard de croissance de 17 % chez les moins de 5 ans et une montée de l'obésité abdominale, touchant 22 % de la population.







Pour y remédier, le Premier Ministre a ordonné :



L'actualisation de la Politique nationale de Nutrition d'ici fin 2026.

La création d'une plateforme digitale intégrée pour la gestion des données.

L'intégration de la nutrition dans les curricula d'enseignement et de recherche.





Santé et Souveraineté : 310 milliards FCFA investis dans les hôpitaux

Le pilotage de l'action gouvernementale met l'accent sur la finalisation d'infrastructures sanitaires majeures. Quatre projets prioritaires, totalisant 310 milliards FCFA, sont sous haute surveillance :



Hôpital de Tivaouane (46 milliards FCFA) : État d'avancement de 95 %.

Hôpital Aristide Le Dantec (92,5 milliards FCFA) : Travaux réalisés à 60 %.

Souveraineté pharmaceutique (Institut Pasteur) : Le projet AFRICAMARIL est à 80 %, tandis que le projet MADIBA atteint 48 %.





Infrastructures et Modernisation : Port de Bargny et Administration numérique

Le Port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, achevé à 90 %, est à un tournant. Sa mise en service dépend désormais de l'alimentation en eau potable. Le Premier Ministre a instruit l'inscription de 8 milliards FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 pour régler définitivement cette question technique via la SONES.



Parallèlement, la modernisation de l'État s'accélère. Un plan de déploiement des services en ligne doit être soumis avant fin mai 2026. Il concernera en priorité la délivrance des extraits d'état civil et des permis de conduire, visant une administration plus accessible et efficace.







Paix sociale : Respect des engagements du Pacte de Stabilité

Enfin, le Premier Ministre a salué la signature du Pacte de Stabilité sociale avec le Patronat et les syndicats. Il a exhorté les ministres à veiller à l'application rigoureuse des accords, notamment pour la régularisation des situations administratives dans les secteurs de l'Éducation et de la Santé, afin de garantir une croissance inclusive et une paix sociale durable.







MS/NDARINFO





