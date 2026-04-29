Affaire Pape Cheikh Diallo : Les révélations explosives du téléphone de Doudou Lamine Dieng

L'enquête tentaculaire menée par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar franchit un nouveau palier avec un coup de filet spectaculaire ont les détails ont été livrés par Libération dans sa livraison de ce mercredi. Les investigations, centrées sur les activités de l'agent de banque Doudou Lamine Dieng et de son partenaire Pape Cheikh Diallo, ont permis d'identifier et d'interpeller un 14ème suspect clé : El Hadji Malick Ndao.





Ce dernier est présenté par les enquêteurs comme un rouage essentiel du système mis en place par le duo principal, confirmant l'ampleur nationale de ce réseau.





Un vétérinaire et un acteur célèbre emportés par le décryptage numérique

Le travail technique des gendarmes sur le téléphone de l'agent de banque Doudou Lamine Dieng s'est révélé dévastateur pour ses complices présumés. Les données extraites ont conduit à l'arrestation du Dr Ibrahima Bittar, un vétérinaire, ainsi que de l'acteur Abdou Aziz Guèye.





Ces interpellations illustrent la diversité des profils impliqués dans ce dossier, touchant aussi bien le secteur médical que celui de la culture, tous gravitant autour des manœuvres financières de l'agent de banque.







Les aveux de Birahim Fall font tomber un chef de service du Port

Le secteur portuaire est également lourdement impacté par cette série d'arrestations. Birahim Fall, agent au Port Autonome de Dakar (PAD), est passé aux aveux lors de son interrogatoire, livrant des informations cruciales qui ont permis la capture de Bamba Amar.





Ce dernier occupe le poste stratégique de chef de service à la facturation du Port. Parallèlement, le gendarme auxiliaire Lamine Sylla demeure sous les verrous, l'enquête ayant réuni des éléments jugés accablants contre lui malgré ses dénégations répétées.





MS/NDARINFO





