Diodio Glow Skin : Le préjudice réel loin des 200 millions annoncés

L’affaire de la boutique de cosmétiques de luxe « Diodio Glow Skin », qui a tenu en haleine les réseaux sociaux ces derniers jours, connaît un dénouement inattendu devant les tribunaux.





Alors qu’un préjudice astronomique de 200 millions de FCFA avait été initialement annoncé par la partie plaignante, les investigations ont révélé une réalité bien différente. Selon les informations rapportées par le journal Libération ce mercredi 29 avril 2026, ce montant record est qualifié de « légende » au regard des éléments matériels versés au dossier.







Sept employés devant la barre pour un montant revu à la baisse

Placés sous mandat de dépôt après leur interpellation, les sept employés de l'entreprise sont jugés aujourd'hui même. Le dossier, initialement présenté comme un détournement massif, a été considérablement redimensionné par l'enquête préliminaire. Les mis en cause répondent désormais de malversations portant sur un préjudice réel estimé à moins de cinq millions de FCFA.





Cet écart vertigineux entre les accusations initiales et les conclusions de l'enquête soulève des questions sur la méthode d'inventaire ayant conduit à la plainte de la propriétaire.







Un procès sous haute surveillance médiatique

Le procès qui s'ouvre ce jour devra déterminer les responsabilités individuelles de chacun des sept prévenus dans cette affaire de vol et d'abus de confiance.





La défense compte s'appuyer sur la fragilité des accusations financières pour solliciter une application bienveillante de la loi, voire une relaxe. Cette affaire, qui illustre les dérives des dénonciations publiques avant même la conclusion des enquêtes judiciaires, reste l'un des dossiers les plus suivis du secteur de l'esthétique et du commerce de luxe à Dakar.







MS/SN









