Me Bamba Cissé : « Le nom d'Ousmane Sonko figure dans le fichier électoral »

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a apporté mardi une clarification concernant la situation électorale du Premier ministre. Il a confirmé sans ambages que le nom d'Ousmane Sonko est bel et bien inscrit dans le fichier électoral national. Cette annonce officielle vient mettre un terme aux spéculations qui entouraient le statut de l'ancien maire de Ziguinchor depuis les récents changements législatifs.







Une clarification institutionnelle après la réforme du Code électoral

Cette sortie du ministre intervient dans un contexte politique marqué par l'adoption récente de la réforme du Code électoral par l'Assemblée nationale.





En confirmant la présence d'Ousmane Sonko sur les listes, Me Bamba Cissé valide implicitement l'effectivité des nouvelles dispositions des articles L.29 et L.30, qui visaient précisément à lever les obstacles juridiques à l'éligibilité de certaines figures politiques.





Pour le ministère de l'Intérieur, cette inscription atteste de la régularité de la situation du chef du gouvernement au regard des registres de la Direction générale des Élections (DGE).





MS/SN





