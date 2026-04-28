Fraude au Trésor à Kaolack : Un gérant et son comptable utilisent l'IA pour falsifier un quitus fiscal

La Section de recherches de Kaolack a mis fin aux activités frauduleuses d'un duo de prestataires de services ayant réussi à soutirer près de 3 millions de francs CFA au Trésor public. L'affaire a éclaté le 23 avril 2026 suite à une plainte collective déposée par le directeur régional du Trésor de Kaolack et le chef du centre des services fiscaux, confie Seneweb. Les autorités dénoncent un stratagème sophistiqué de contrefaçon de signature et de fraude documentaire sur un quitus fiscal, permettant un paiement indu pour un marché exécuté auprès de la mairie de Kaffrine.





L'intelligence artificielle au service d'une falsification ingénieuse

Pour contourner leur situation fiscale irrégulière, M.T. D., gérant de la société Global Commerce, et son comptable informaticien M. G. ont eu recours à des outils technologiques avancés. Après s'être procuré le quitus fiscal d'une autre entreprise à l'insu de son propriétaire, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour altérer le document. Le procédé consistait à effacer les références de la société d'origine pour les remplacer par celles de Global Commerce, tout en conservant les signatures officielles authentiques. Ce document falsifié a trompé la vigilance du Trésor public, qui a procédé au virement de 2 999 560 francs CFA.





Interpellation à Kaffrine et aveux des mis en cause

L'enquête diligentée par la Section de recherches a permis de localiser et d'interpeller les deux suspects à Kaffrine. Lors de leur interrogatoire, les mis en cause ont reconnu sans ambiguïté les faits, expliquant avoir agi pour récupérer le paiement d'un marché déjà exécuté, avec l'intention de régulariser leur situation fiscale ultérieurement. Ils ont précisé n'avoir pas imité les signatures, mais avoir uniquement manipulé les données d'identification grâce à l'IA. Au terme de leur garde à vue, ils ont été présentés au procureur de Kaolack pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie.





MS/NDARINFO



