La compagnie nationale Air Sénégal a inauguré ce mercredi une nouvelle liaison aérienne entre Dakar et Bruxelles, marquant une étape stratégique dans le renforcement de son réseau intercontinental et dans le développement du hub aéroportuaire de Dakar, a annoncé la compagnie.





Le vol inaugural, accueilli à l’aéroport de Bruxelles, a été salué par les autorités aéroportuaires et une délégation d’Air Sénégal conduite par Assane Sambe, Directeur commercial et marketing, représentant la direction générale.





Selon un communiqué de la compagnie, la ligne sera opérée trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, et vise à offrir une connexion directe et fluide entre le Sénégal, la Belgique et l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.





Les temps de transit optimisés via Dakar devraient bénéficier à un large éventail de passagers, notamment les diasporas ouest-africaines, les voyageurs d’affaires et les touristes en provenance de capitales régionales telles que Banjul, Conakry, Bamako, Nouakchott, Praia ou Abidjan.





Le directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a souligné que cette ouverture reflète l’ambition de la compagnie de faire de Dakar un hub de référence en Afrique de l’Ouest, tout en répondant aux attentes des voyageurs internationaux.



« Cette nouvelle route traduit notre engagement à offrir des solutions de voyage adaptées aux besoins de la diaspora et des voyageurs d’affaires. Air Sénégal poursuit résolument sa stratégie de développement au service du rayonnement du Sénégal et de la région », a déclaré M. Ndiaye.





La compagnie continue ainsi son déploiement stratégique pour connecter l’Afrique de l’Ouest au reste du monde, dans une logique de mobilité régionale renforcée et de valorisation du potentiel touristique et économique du Sénégal.



