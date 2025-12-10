Centrale de 200 mégawatts : le Sénégal mise sur l’innovation avec les Émirats

Le président Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mercredi à Dakar une importante délégation des Émirats Arabes Unis conduite par Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre émirati du Commerce extérieur.





La rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et a permis de passer en revue plusieurs projets structurants, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la formation des fonctionnaires, de la digitalisation, ainsi que du développement des énergies renouvelables.





Un des points phares des discussions a porté sur la mise en œuvre d’une centrale de production d’énergie de 200 mégawatts, illustrant la volonté des deux parties de construire un partenariat énergétique durable, en phase avec les ambitions portées par la Vision Sénégal 2050.





Selon la présidence sénégalaise, cette coopération vise à stimuler l’investissement productif, à accélérer la transition énergétique, et à positionner le Sénégal comme un acteur régional de l’innovation verte.





La délégation émiratie s’est félicitée du climat de confiance entre les deux pays et a exprimé son intérêt à accompagner les priorités stratégiques du Sénégal, notamment dans la construction d’infrastructures et le transfert de technologies.





Cette visite intervient dans un contexte où le gouvernement sénégalais cherche à diversifier ses partenariats et à accélérer les projets structurants dans un cadre de développement durable et inclusif.



MS/NDARINFO



