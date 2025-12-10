Macky Sall : "L’Afrique ne doit pas être spectatrice de la révolution numérique"

L’ancien président sénégalais Macky Sall a pris part, ce dimanche, au dernier jour du BRIDGE Summit à Abu Dhabi, où il a animé un panel consacré à l’impact des plateformes numériques et de l’intelligence artificielle.





S’adressant à un public international composé de décideurs, d’experts et d’acteurs de l’innovation, l’ancien chef de l’État a appelé à une gouvernance mondiale cohérente, concertée et inclusive des technologies numériques émergentes.





« J’ai plaidé pour une gouvernance consensuelle et inclusive de l’IA, pour la préservation des valeurs de culture et de civilisation des peuples et la protection spécifique de la jeunesse », a déclaré Macky Sall, soulignant les risques de dérives culturelles et sociétales liés à une expansion non régulée des plateformes digitales.





L’ancien président a également insisté sur la place que doit occuper l’Afrique dans les débats mondiaux sur la transformation numérique, plaidant pour une mobilisation stratégique des pays africains autour des enjeux de souveraineté numérique, de protection des données et de sécurité culturelle.





Le BRIDGE Summit, tenu à Abu Dhabi, se veut un cadre de réflexion sur les mutations économiques et sociales liées aux technologies de rupture, rassemblant des intervenants de haut niveau autour de thèmes liés à l’innovation, l’intelligence artificielle, la gouvernance et l’inclusion.





L’intervention de Macky Sall s’inscrit dans une dynamique de défense d’une approche éthique et inclusive de la transformation numérique, tout en appelant à ne pas marginaliser le continent africain dans les prises de décision internationales.



MS





