Migration irrégulière : 89 sénégalais interceptés au large de Nouadhibou après 7 jours en mer : 4 morts, des passeurs identifiés

Quatre-vingt-neuf (89) candidats sénégalais à la migration irrégulière ont été interceptés au large de Nouadhibou, en Mauritanie, après sept jours de dérive en mer, a rapporté L’Observateur, citant des sources sécuritaires. Tous les passagers étaient des hommes, dont un mineur, et quatre d’entre eux ont perdu la vie au cours du périple, dont deux ressortissants de Touba (Khadim Ndiaye et Cheikh Ndiaye).





Les survivants ont été remis au chef de l’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNTL), par les autorités du commissariat spécial de Rosso (Mauritanie). Ils ont relaté avoir quitté Carrefour Diaroumé (Sédhiou), après avoir versé entre 50 000 et 80 000 FCFA à des recruteurs présumés.





Parmi les noms cités dans le réseau : Babacar Fall, Yaram, Mandarou Dièye alias Dame, Yoro Ba dit Yaram, Yankhoba, Moussa Cissé, Amadou Faty, Modou Ndao, Cheikh Abdou et Ibrahima, dont plusieurs demeurent en fuite, selon la DNTL.





Sept membres de l’équipage ont été identifiés : Alassane Ndour, Babacar Cissé, Ahmed Cissé, Cheikh Ndiaye, Mamadou Cissé, Mouhamed Sy et Daha Sonko. Ils ont reconnu avoir participé activement à la conduite de la pirogue. Ces derniers ont été interpellés par la police mauritanienne, mais n'ont pas été remis aux autorités sénégalaises, précise la même source.





Les décès sont survenus dans des conditions tragiques : deux migrants seraient tombés à la mer en raison de l'agitation, un autre serait mort d’hypothermie après avoir inhalé des vapeurs de carburant, et une quatrième victime est décédée lors de la prise en charge à Nouadhibou.





Six membres de l’équipage arrêtés (Ahmed Cissé, Cheikh Ndiaye, Mouhamed Sy, Daha Sonko, Alassane Ndour et Babacar Cissé) ont été présentés le 8 décembre 2025 au procureur du Pool judiciaire financier de Dakar.





Les recherches se poursuivent pour localiser les recruteurs en fuite, selon les services d’enquête.



MS



