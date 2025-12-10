Maïmouna Dièye annonce la relance des bourses familiales d’ici fin 2025

La reprise de la distribution des bourses de sécurité familiale est prévue « dès la fin de l’année », a annoncé la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, devant l’Assemblée nationale, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).





Cette relance interviendra après la finalisation de l’audit du Registre national unique (RNU), principal outil de ciblage des ménages vulnérables au Sénégal. La ministre a précisé que la phase de recertification des bénéficiaires est en cours d’achèvement.





Pour l’exercice 2026, le budget alloué à son département s’élève à 35 milliards de francs CFA, un montant jugé « insuffisant » par Mme Dièye, qui a indiqué être en négociation avec le ministre des Finances et le Premier ministre pour un réajustement via une Loi de finances rectificative.





La ministre a également fait état de réflexions en cours pour introduire de nouveaux filets sociaux, dans le but de mieux répondre aux besoins évolutifs des populations vulnérables.





Elle a par ailleurs pointé du doigt plusieurs dysfonctionnements révélés par l’évaluation du programme : des bénéficiaires dépassant la durée maximale d’éligibilité de cinq ans, des aides perçues par plusieurs membres d’un même ménage, et des cas d’instrumentalisation politique des bourses, au détriment des véritables ayants droit.





« Ce sont des disparités qu’il fallait corriger », a-t-elle déclaré, en justifiant la réforme engagée par son ministère.



MS/NDARINFO



