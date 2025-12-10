Cardiologie : le Sénégal entre dans l’ère de la chirurgie sans ouverture thoracique

L’Hôpital Principal de Dakar a réalisé avec succès, le 8 décembre 2025, la première implantation percutanée de valve aortique au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.





L’intervention, menée sur une patiente octogénaire, a été effectuée par une équipe 100 % sénégalaise dirigée par le lieutenant-colonel Mouhamed Chérif Mboup, chef du service de cardiologie de l’établissement hospitalier militaire. L’opération, d’une durée d’environ une heure, marque une étape décisive dans la prise en charge locale des maladies cardiovasculaires.





Selon les professionnels de santé, cette technique dite "percutanée", introduite en 2002 en France, permet de remplacer la valve aortique sans ouverture chirurgicale du thorax, réduisant ainsi les risques et la durée de récupération du patient.





Jusqu’ici, les cas complexes de ce type nécessitaient des évacuations sanitaires à l’étranger, notamment en Europe. La réussite de cette intervention constitue une avancée médicale majeure, illustrant le renforcement de l’expertise localeet la montée en puissance du plateau technique sénégalais.





Le médecin-colonel Mboup a, à cette occasion, appelé les autorités à soutenir ce type d’actes médicaux de pointe, dont le coût peut atteindre 13 millions de francs CFA, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.





L’un des membres de l’équipe, le cardiologue Cheikh Tidiane Ndaw, interrogé par la chaîne privée TFM, a souligné l’importance de cette technologie dans la transformation du paysage médical sénégalais, tout en saluant le rôle de Dakar comme futur hub régional en cardiologie interventionnelle.



