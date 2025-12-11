Dakar et Abou Dhabi signent 11 accords dans les secteurs stratégiques

Le gouvernement et une délégation des Émirats arabes unis ont procédé, mercredi à Dakar, à la signature de onze accords de partenariat couvrant plusieurs domaines prioritaires, notamment l’énergie, les mines, l’agriculture, la santé, le numérique et les infrastructures.





La cérémonie de signature s’est tenue au Building administratif Mamadou-Dia, sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko, en présence du ministre émirati du Commerce extérieur, Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement sénégalais, directeurs généraux d’entreprises publiques et responsables émiratis.





Dans le secteur de l’énergie, la SENELEC a conclu un partenariat avec Global South Utilities Power Investment pour la construction d’une centrale photovoltaïque, tandis que le Réseau gazier du Sénégal s’est engagé avec Equiline Energies, une entreprise spécialisée dans l’exploitation du gaz.





Concernant les ressources minières, la Société des mines de fer du Sénégal oriental et la SOMISEN ont signé un accord avec Ressources Investment portant sur le développement des infrastructures minières et logistiques. D’autres conventions concernent la création d’un comptoir de commercialisation de l’or et la construction d’une unité de production d’engrais à base de phosphates.





Dans le domaine de la santé, la Pharmacie nationale d’approvisionnement et Exim Finance ont conclu un accord pour l’implantation d’une usine de fabrication de médicaments génériques.





Des accords ont également été signés pour appuyer le développement des agropoles, la construction de logements sociaux, ainsi que la digitalisation des finances publiques et le renforcement des infrastructures numériques.





Selon le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ces accords s’inscrivent dans le cadre de l’Agenda national de transformation, un programme stratégique du gouvernement visant à accélérer la mise en œuvre de projets prioritaires par la mobilisation d’investissements directs étrangers.





« La mission des autorités émiraties vise à consolider le dialogue stratégique que nous avons avec les Émirats arabes unis et à structurer des partenariats concrets dans des secteurs clés », a-t-il souligné.



MS/NDARINFO



