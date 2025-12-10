Le budget 2026 du ministère de l’Intérieur arrêté à plus de 220 milliards FCFA

Le projet de budget 2026 du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a été arrêté à 220,005 milliards FCFA en crédits de paiement, et à 222,257 milliards FCFA en autorisations d’engagement, a appris l’Agence lors de la plénière consacrée à son examen à l’Assemblée nationale.





Selon le rapport de la commission des finances, l’enveloppe budgétaire est répartie en plusieurs programmes, dont le volet sécuritaire reste le plus important, avec 150,86 milliards FCFA alloués. Ce montant couvre notamment les dépenses de personnel, de fonctionnement, de transferts courants et d’investissements.





La protection civile bénéficie d’une dotation de 43,12 milliards FCFA, tandis que l’administration territoriale se voit attribuer 15,30 milliards FCFA.





Les autres lignes du budget incluent le pilotage, la coordination et la gestion administrative avec 6,61 milliards FCFA, ainsi que la gouvernance électorale, dotée de 3,70 milliards FCFA.



Ce budget intervient dans un contexte de renforcement des dispositifs sécuritaires et de réformes administratives en cours, en vue de répondre aux enjeux liés à la sécurité intérieure, à la décentralisation et à la préparation du cycle électoral à venir.



MS



