Air Sénégal : l’État prévoit 66 milliards F CFA pour l’achat de deux nouveaux avions

Le gouvernement sénégalais a inscrit dans le projet de loi de finances 2026 une enveloppe de 66 milliards de francs CFA, soit environ 116,8 millions de dollars, destinée à l’achat de deux nouveaux avions pour la compagnie nationale Air Sénégal.



Cette décision vise à renforcer la flotte et à réduire la dépendance aux avions loués, dont les coûts et les contraintes pèsent lourdement sur les finances de l’entreprise.





Cette initiative intervient dans un contexte difficile pour Air Sénégal, dont plusieurs appareils sont actuellement cloués au sol en raison de pannes techniques ou de litiges financiers.



Créée en 2017, la compagnie traverse une crise structurelle marquée par une dette estimée à plus de 100 milliards de F CFA, contractée notamment auprès du gestionnaire de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et du fonds Carlyle Aviation.





Depuis juin 2025, un procès est en cours à New York opposant la compagnie au bailleur Carlyle, qui réclame 65,2 millions de dollars de loyers impayés sur quatre Airbus A319 et A321, ainsi que pour divers manquements contractuels. Ces tensions ont contribué à fragiliser la gouvernance de la compagnie, avec plusieurs changements à sa tête, dont la nomination de Tidiane Ndiaye comme directeur général en août 2024.





Malgré le soutien affirmé de l’État, unique actionnaire d’Air Sénégal, la situation financière reste préoccupante. Un audit commandé en avril dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé des pertes évaluées à 89 milliards de F CFA en 2022 et à 57 milliards en 2023.



