Sénégal : vers une baisse de 50 FCFA du prix du riz brisé importé dès 2026

Le prix du riz brisé importé pourrait connaître une baisse de 50 francs CFA à partir du début de l’année 2026, a annoncé jeudi le ministère de l’Industrie et du Commerce, à l’issue d’une réunion du Conseil national de la Consommation.





La rencontre, tenue en présence des importateurs, commerçants, boutiquiers et associations de consommateurs, a abouti à un consensus sur un nouveau prix de vente, fixé à 300 FCFA le kilo, sous réserve de validation par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d’ici la fin de l’année.



« À l’issue des échanges, un consensus a été trouvé sur le prix du riz brisé importé, avec une baisse de 50 FCFA », a précisé le ministère.





Le ministre Serigne Guèye Diop a salué le patriotisme économique des acteurs du secteur et annoncé la création prochaine d’une Direction dédiée à la modernisation des boutiques et du système de distribution des produits de première nécessité au Sénégal.





Cette mesure intervient dans un contexte de préoccupation sur le pouvoir d’achat des ménages, où le riz reste l’un des aliments de base les plus consommés dans le pays.



MS/NDARINFO







