Préparation des Lions : l’absence prolongée de Jakobs interroge

Le défenseur sénégalais Ismaël Jakobs ne s’est toujours pas entraîné avec le groupe des Lions dirigé par Pape Thiaw, à quelques jours du premier match du Sénégal à la CAN 2025, prévu contre le Botswana.



Absent ce jeudi lors de la séance Taggatoo à Dakar, le joueur de Galatasaray n’a participé à aucun entraînement collectif depuis le début du regroupement, entamé lundi dernier. Sa convocation avait pourtant été confirmée dans un contexte déjà tendu, après une déclaration controversée de son entraîneur en club.



Mercredi, Jakobs figurait pourtant parmi les joueurs présents lors de la cérémonie de remise du drapeau national par le président Bassirou Diomaye Faye, à la veille du départ de la sélection.



Ni la Fédération sénégalaise de football (FSF) ni le staff médical n’ont communiqué officiellement sur l’état physique du joueur ou sur les raisons précises de ses absences répétées.



Alors que Jakobs est pressenti comme titulaire au poste de latéral gauche, cette situation suscite des interrogations à quelques jours de l’entrée en lice des champions d’Afrique en titre.





MS



