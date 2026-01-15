Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

La Grande Côte, qui s'étend de Dakar à Saint-Louis en passant par des localités comme Kayar, Lompoul et la Langue de Barbarie, figure parmi les zones les plus exposées à cette houle atlantique. Cette portion du littoral sénégalais, connue pour ses activités de pêche artisanale intense et ses plages fréquentées, nécessite une vigilance particulière des populations riveraines.



