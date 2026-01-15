Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

Jeudi 15 Janvier 2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a lancé une alerte météorologique importante pour les populations côtières du Sénégal. Une houle dangereuse de secteur nord-ouest, pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres de hauteur, touchera une partie significative du littoral sénégalais à partir de dimanche 18 janvier à 12 heures.
 

Dans un bulletin spécial d'alerte transmis à l'Agence de presse sénégalaise (APS), l'ANACIM précise que ce phénomène météorologique maritime concernera particulièrement trois zones côtières stratégiques : la région de Dakar, la Grande Côte située à environ 75 kilomètres au nord de la capitale, et la Petite Côte s'étendant à 101 kilomètres au sud.
 

Caractéristiques de la houle annoncée
 

Cette houle dangereuse, provenant du secteur nord-ouest de l'océan Atlantique, présente des caractéristiques préoccupantes pour la sécurité maritime et les activités côtières. Avec des vagues pouvant atteindre ou dépasser la hauteur de 2,5 mètres, ce phénomène météorologique marin constitue un risque sérieux pour plusieurs catégories d'usagers de la mer.
 

La Grande Côte, qui s'étend de Dakar à Saint-Louis en passant par des localités comme Kayar, Lompoul et la Langue de Barbarie, figure parmi les zones les plus exposées à cette houle atlantique. Cette portion du littoral sénégalais, connue pour ses activités de pêche artisanale intense et ses plages fréquentées, nécessite une vigilance particulière des populations riveraines.
 

Implications pour les activités maritimes et côtières
 

Cette alerte météorologique de l'ANACIM revêt une importance capitale pour plusieurs secteurs d'activité. Les communautés de pêcheurs artisanaux, particulièrement nombreuses sur la Grande Côte et à Dakar, devront adapter leurs sorties en mer et privilégier la sécurité. Les pirogues traditionnelles, largement utilisées dans la pêche artisanale sénégalaise, sont particulièrement vulnérables face à des vagues de cette amplitude.
 

La navigation maritime commerciale et de plaisance devra également tenir compte de ces conditions météorologiques défavorables. Les ports de Dakar et les débarcadères de la côte pourraient connaître des perturbations dans leurs opérations habituelles.
 

Recommandations de sécurité pour les populations côtières
 

Face à cette houle dangereuse annoncée pour dimanche, les autorités maritimes et météorologiques recommandent aux populations côtières une vigilance accrue. Les baigneurs et touristes fréquentant les plages de la Petite Côte (Saly, Mbour, Joal-Fadiouth) et de Dakar devront éviter les activités nautiques durant cette période.
 

Les pêcheurs sont invités à consulter régulièrement les bulletins météorologiques de l'ANACIM avant toute sortie en mer et à privilégier la sécurité des équipages plutôt que l'activité économique. Les familles vivant à proximité immédiate du littoral, notamment dans les zones vulnérables de la Grande Côte, devront également faire preuve de prudence.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Lions de la Téranga : Gana Gueye rend hommage à Sadio Mané avant la finale contre le Maroc

Lions de la Téranga : Gana Gueye rend hommage à Sadio Mané avant la finale contre le Maroc
Au lendemain de la victoire historique du Sénégal face à l'Égypte en demi-finale de la Coupe...

CAN 2025 : Sénégal et Maroc face à face pour la première fois en phase finale

CAN 2025 : Sénégal et Maroc face à face pour la première fois en phase finale
Le Sénégal et le Maroc vont s’affronter pour la première fois de leur histoire en phase finale de...

Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion

Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion
À 20 ans, le défenseur Mamadou Sarr incarne l’un des visages les plus prometteurs de l’équipe...

CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail

CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail
Qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le sélectionneur national du...

Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons

Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons
Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa composition d'équipe pour la...
LES PLUS LUS

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026

Saint-Louis: pénurie de sang avérée à l'hôpital mais aucun décès enregistré

08/01/2026
SERVICES