Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a lancé une alerte météorologique importante pour les populations côtières du Sénégal. Une houle dangereuse de secteur nord-ouest, pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres de hauteur, touchera une partie significative du littoral sénégalais à partir de dimanche 18 janvier à 12 heures.
Dans un bulletin spécial d'alerte transmis à l'Agence de presse sénégalaise (APS), l'ANACIM précise que ce phénomène météorologique maritime concernera particulièrement trois zones côtières stratégiques : la région de Dakar, la Grande Côte située à environ 75 kilomètres au nord de la capitale, et la Petite Côte s'étendant à 101 kilomètres au sud.
Caractéristiques de la houle annoncée
Cette houle dangereuse, provenant du secteur nord-ouest de l'océan Atlantique, présente des caractéristiques préoccupantes pour la sécurité maritime et les activités côtières. Avec des vagues pouvant atteindre ou dépasser la hauteur de 2,5 mètres, ce phénomène météorologique marin constitue un risque sérieux pour plusieurs catégories d'usagers de la mer.
La Grande Côte, qui s'étend de Dakar à Saint-Louis en passant par des localités comme Kayar, Lompoul et la Langue de Barbarie, figure parmi les zones les plus exposées à cette houle atlantique. Cette portion du littoral sénégalais, connue pour ses activités de pêche artisanale intense et ses plages fréquentées, nécessite une vigilance particulière des populations riveraines.
Implications pour les activités maritimes et côtières
Cette alerte météorologique de l'ANACIM revêt une importance capitale pour plusieurs secteurs d'activité. Les communautés de pêcheurs artisanaux, particulièrement nombreuses sur la Grande Côte et à Dakar, devront adapter leurs sorties en mer et privilégier la sécurité. Les pirogues traditionnelles, largement utilisées dans la pêche artisanale sénégalaise, sont particulièrement vulnérables face à des vagues de cette amplitude.
La navigation maritime commerciale et de plaisance devra également tenir compte de ces conditions météorologiques défavorables. Les ports de Dakar et les débarcadères de la côte pourraient connaître des perturbations dans leurs opérations habituelles.
Recommandations de sécurité pour les populations côtières
Face à cette houle dangereuse annoncée pour dimanche, les autorités maritimes et météorologiques recommandent aux populations côtières une vigilance accrue. Les baigneurs et touristes fréquentant les plages de la Petite Côte (Saly, Mbour, Joal-Fadiouth) et de Dakar devront éviter les activités nautiques durant cette période.
Les pêcheurs sont invités à consulter régulièrement les bulletins météorologiques de l'ANACIM avant toute sortie en mer et à privilégier la sécurité des équipages plutôt que l'activité économique. Les familles vivant à proximité immédiate du littoral, notamment dans les zones vulnérables de la Grande Côte, devront également faire preuve de prudence.
MS/NDARINFO