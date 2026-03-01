Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

Dimanche 1 Mars 2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

L'Iranien Alireza Arafi, membre influent du Conseil des gardiens de la Constitution, a été nommé membre juriste du Conseil de direction temporaire pour assurer la transition à la tête de l'État après la mort confirmée du Guide suprême Ali Khamenei.

Cette nomination place ce haut dignitaire clérical au sein d'un triumvirat stratégique chargé d'exercer les fonctions de Guide suprême jusqu'à l'élection d'un successeur définitif par l'Assemblée des experts. Alireza Arafi siégera dans cet organe de direction provisoire aux côtés du président de la République, Masoud Pezeshkian, et du président de la Cour suprême, Gholamhossein Mohseni Ejei, conformément aux dispositions constitutionnelles de la République islamique.
 

Ce conseil de transition prend les rênes du pays dans un contexte d'extrême urgence, marqué par des frappes militaires étrangères et le déclenchement des premières ripostes iraniennes dans la région. La mission de ce trio sera de maintenir la cohésion de l'appareil sécuritaire et religieux tout en supervisant le processus de succession dans un climat de guerre ouverte.

La présence d'Alireza Arafi, figure respectée des milieux cléricaux de Qom, vise à garantir la continuité de la ligne idéologique du régime alors que le pays fait face à l'un des plus grands défis de son histoire moderne.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026

Saint-Louis : Un nouveau réseau de présumés homosexuels démantelé par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Offensive sur l'Iran : Pourquoi le mouvement MAGA de Donald Trump se déchire

01/03/2026

Ousmane Sonko annonce une importante déclaration après le ndogou au Palais

01/03/2026

Mort d'Ali Khamenei : La télévision d'État iranienne confirme le décès du Guide suprême

01/03/2026

Insécurité à Dakar : Deux récidivistes notoires arrêtés à nouveau pour agression à la ZAC Mbao

28/02/2026

« Leçon inoubliable » : L'Iran promet une riposte cinglante aux États-Unis et à Israël

28/02/2026