Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

L'Iranien Alireza Arafi, membre influent du Conseil des gardiens de la Constitution, a été nommé membre juriste du Conseil de direction temporaire pour assurer la transition à la tête de l'État après la mort confirmée du Guide suprême Ali Khamenei.



Cette nomination place ce haut dignitaire clérical au sein d'un triumvirat stratégique chargé d'exercer les fonctions de Guide suprême jusqu'à l'élection d'un successeur définitif par l'Assemblée des experts. Alireza Arafi siégera dans cet organe de direction provisoire aux côtés du président de la République, Masoud Pezeshkian, et du président de la Cour suprême, Gholamhossein Mohseni Ejei, conformément aux dispositions constitutionnelles de la République islamique.





Ce conseil de transition prend les rênes du pays dans un contexte d'extrême urgence, marqué par des frappes militaires étrangères et le déclenchement des premières ripostes iraniennes dans la région. La mission de ce trio sera de maintenir la cohésion de l'appareil sécuritaire et religieux tout en supervisant le processus de succession dans un climat de guerre ouverte.



La présence d'Alireza Arafi, figure respectée des milieux cléricaux de Qom, vise à garantir la continuité de la ligne idéologique du régime alors que le pays fait face à l'un des plus grands défis de son histoire moderne.





