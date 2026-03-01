Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

Le verdict de la 9e édition du Grand Prix Senico de récital du Saint Coran est tombé ce dimanche au Grand Théâtre national de Dakar. Mouhamadoul Bachir Thiam, originaire de Dakar, a été sacré champion du Sénégal 2026 au terme d'une semaine de compétition. Le lauréat a reçu une récompense globale de 33 millions de francs CFA — dont une prime spéciale de 3 millions offerte par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye — ainsi qu’un billet pour la Mecque.





Le podium national est complété par Cheikhouna Mbaye de Touba, deuxième (20 millions FCFA et un billet pour la Mecque), et le jeune Abdoul Akhat Wagnane, âgé de 9 ans et originaire de Diourbel, classé troisième avec une enveloppe de 15 millions de francs CFA. Sur le plan international, la compétition regroupant 15 pays a vu le sacre du Tunisien Raoudji Mouhamed Mouhat (20 millions FCFA), devant le Mauritanien Sidy Cheikh Barahim et le Sénégalais Khadim Séye.





Placée sous le parrainage de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, la cérémonie s'est déroulée en présence du délégué général aux Affaires religieuses, Djim Dramé, et de nombreuses autorités. Le directeur général de Senico, El Hadj Abdoulaye Dia, a été salué pour la pérennisation de ce rendez-vous majeur de l'agenda religieux et culturel sénégalais. Les candidats internationaux classés de la 4e à la 15e place ont bénéficié chacun d'une prime de participation de 500 000 francs CFA.





