CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

Le Collectif des Délégués du Personnel et l'Intersyndicale CROUS/UGB ont tenu ce mercredi une assemblée générale pour examiner la situation sociale des travailleurs et ont décrété une journée de grève en guise d'avertissement.





Dirigée par Adama Mbaye, l'intersyndicale dénonce le non-respect d'engagements pris par le directeur du CROUS, Babacar Diop, dans un procès-verbal de conciliation partielle signé le 19 décembre 2025 devant l'Inspection Régionale des Services de Sécurité et du Travail (IRSST).





"Nous lui avons adressé des correspondances sans réponse et ils refusent de nous recevoir en violation des règlements", a fustigé Adama Mbaye, dénonçant des "violations graves" des engagements pris.





Selon l'intersyndicale, le procès-verbal de décembre actait des avancées majeures, notamment la reprise de service et l'élargissement des contrats pour les veuves et fils de retraités, ainsi que le paiement d'un "salaire décent" pour les agents sous contrat CDD et les vacataires.





L'examen des premiers contrats renouvelés révèlerait toutefois des "dérives inacceptables" : stagnation salariale, changement unilatéral du statut de CDD à vacation, et rétrogradation d'agents ayant bénéficié de trois CDD successifs au statut de vacataire, "au mépris de la législation du travail en vigueur", selon les délégués.





L'intersyndicale dénonce également une "obstruction à l'exercice des fonctions de délégué". Le Directeur des Ressources Humaines aurait, selon M. Mbaye, refusé de communiquer la liste des contrats signés, ce qui constituerait "une entrave flagrante aux missions de contrôle des délégués du personnel".





"Nous alertons l'opinion nationale que le CROUS prend une mauvaise direction qui n'est pas bon pour le pays. S'il veut la paix, qu'il instaure le dialogue, sinon nous userons de tous les moyens légaux pour mener le combat", a déclaré le syndicaliste.





Ce mouvement intervient alors que l'Université Gaston Berger vit sous tension, marquée par une grève de 48 heures des étudiants et un sit-in organisé par la CESL hier mardi.



