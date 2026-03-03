Trafic de migrants : La Police et la Gendarmerie renforcent leur flotte nautique

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, M. Mouhamadou Bamba Cissé, a présidé ce mardi, à la Base navale de la Marine nationale, une cérémonie majeure de renforcement des capacités nautiques des forces de défense et de sécurité (FDS). En présence d’une délégation de haut niveau de l’Union européenne, le gouvernement a officiellement remis une flotte d’embarcations de pointe (9, 13 et 15 mètres) à la Police et à la Gendarmerie nationales.



Cet événement a également été marqué par l’inauguration d’un nouveau Centre de maintenance maritime, pilier de l’autonomie opérationnelle du Sénégal.





Ces nouveaux vecteurs nautiques sont destinés à intensifier la surveillance des zones fluviales et côtières, avec un objectif prioritaire : le démantèlement des réseaux de trafic de migrants et la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée.



Le Centre de maintenance inauguré servira non seulement à l’entretien du parc naval, mais aussi de pôle d'excellence pour la formation spécialisée des personnels. La cérémonie, à laquelle ont participé le Général Martin Faye, l’Inspecteur Général Mame Seydou Ndour et le DG du Port de Dakar, s’est achevée par une simulation d’interception grandeur nature, démontrant la puissance de feu et la coordination des services face aux trafiquants.





MS/NDARINFO



