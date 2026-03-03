Le Sénégal prend des mesures pour bloquer l'impact des prix du pétrole

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce mardi une réunion spéciale à la Primature pour faire face à la hausse du coût du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient. L’objectif central de cette rencontre était d'identifier des mesures d’anticipation pour sécuriser l’approvisionnement du pays et protéger les ménages les plus vulnérables contre l'instabilité du marché international.



À l'issue de cette séance, un comité interministériel a été officiellement mis en place pour assurer un suivi rigoureux et permanent de l’évolution de la situation pétrolière.





Au-delà de l'énergie, le chef du gouvernement a ordonné un audit complet des stocks nationaux de produits sensibles, notamment la farine, le blé, le riz et l’engrais. Un arrêté sera prochainement publié pour organiser ce travail d'anticipation stratégique. Ces décisions visent à minimiser l'impact économique de la guerre sur le panier de la ménagère et à garantir la souveraineté alimentaire et énergétique du Sénégal dans un contexte mondial de plus en plus incertain.





MS/NDARINFO



