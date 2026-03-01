Connectez-vous
Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

Dimanche 1 Mars 2026

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé ce dimanche 1er mars 2026 la mort de trois soldats américains et cinq blessés graves dans le cadre des opérations en cours contre l'Iran, marquant les premières pertes officielles de Washington.

Cette annonce intervient alors que les Gardiens de la Révolution affirment avoir frappé le porte-avions USS Abraham Lincoln par quatre missiles balistiques dans les eaux du Golfe. En parallèle, une base navale à Abou Dhabi accueillant des forces françaises a été la cible d'une attaque de drones iraniens provoquant un incendie, tandis que deux navires de commerce ont été touchés par des projectiles au large d'Oman et des Émirats arabes unis.
 

Face à cette insécurité maritime sans précédent, le leader mondial de l'armement MSC a ordonné à tous ses navires de se mettre à l'abri et a suspendu l'ensemble de ses réservations vers le Moyen-Orient.

Le détroit d'Ormuz est devenu le théâtre d'une confrontation directe où Téhéran multiplie les représailles suite au décès du Guide suprême, visant systématiquement les actifs militaires et logistiques de la coalition. Alors que l'armée française se refuse pour l'heure à tout commentaire sur l'attaque de la base d'Al Salam, le blocage des routes maritimes stratégiques fait peser une menace immédiate et sévère sur l'économie et la sécurité énergétique mondiales.
 

MS/NDARINFO
 


