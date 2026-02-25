Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

Les arrestations se poursuivent à Saint-Louis dans le cadre du démantèlement d'un vaste réseau de présumés homosexuels par la Section de Recherches (SR). Après l'interpellation initiale de trois suspects hier, les gendarmes ont passé la vitesse supérieure ce mercredi 25 février 2026 avec l'arrestation de cinq nouveaux mis en cause.



Cette opération porte désormais à huit le nombre total d'individus placés en garde à vue dans la vieille ville.



Les huit membres de ce réseau sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. Selon des sources concordantes, deux des trois premiers suspects interpellés sont déjà porteurs du virus, tandis que les cinq nouveaux arrêtés doivent se soumettre à des tests de dépistage obligatoires.



Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis suit de près l'évolution de cette enquête qui continue de révéler l'ampleur des ramifications de ce groupe opérant dans différents quartiers de Ndar.





MS/NDARINFO



