Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

Vendredi 27 Février 2026

Le projet Ndieumbeutt, visant l'autonomisation économique des femmes dans le nord du Sénégal, a été lancé officiellement ce vendredi à Saint-Louis. L'initiative bénéficie d'un financement de 200 millions de FCFA pour accompagner 400 jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans. Cette initiative est portée par le Consortium Dekkandoo en partenariat avec Teranga Gestion et la Banque Nationale de Développement Économique (BNDE). Il cible les femmes évoluant dans les filières agriculture et élevage, avec une extension prévue vers la pisciculture.


"Nous pensons que le partenariat que nous venons de tisser avec Dekkandoo pourra permettre à plus de 400 jeunes aujourd'hui dans la zone de Saint-Louis de bénéficier d'un accompagnement et d'être autonomes financièrement", a déclaré Jean Mermoz Kouakou, chargé de programme à Teranga Gestion. Il a précisé que l'objectif est d'atteindre "400 voire 1 000 jeunes" dans les prochaines phases.
 

Les bénéficiaires sont réparties dans les zones de Rao, Gandon, Gandiole et Léona/HLM-Diamaguène pour la commune de Saint-Louis. Le financement couvre trois volets : 40% pour les intrants de démarrage (semences, poussins, aliments), 40% pour l'installation (bâtiments avicoles, panneaux solaires, irrigation) et 20% pour le fonds de roulement.
 

Abdoukhadre Mbodji, coordonnateur global du Consortium Dekkandoo, a souligné l'importance du remboursement. "Pour nous Dekkandoo, il est hors de question de ne pas rembourser un crédit. Nous évaluons le niveau de remboursement à 100%", a-t-il affirmé. Il a précisé que sur 8 000 femmes dans la base de données, 400 ont été sélectionnées après un processus rigoureux.
 

Le projet s'appuie sur les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) et les Fédérations (FAVEC) comme structures communautaires de proximité. Le Consortium Dekkandoo avait précédemment mis en œuvre le programme PRN2S (Renforcement de la nutrition des enfants 0-59 mois) qui a permis de former 250 femmes, de produire 5 567 produits d'hygiène et de financer 3 219 initiatives entrepreneuriales.
 

Le projet prévoit à terme l'extension à d'autres zones, le développement de la pisciculture et la mise en place d'une centrale de vente pour faciliter la commercialisation des produits.
 



