Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

"Nous pensons que le partenariat que nous venons de tisser avec Dekkandoo pourra permettre à plus de 400 jeunes aujourd'hui dans la zone de Saint-Louis de bénéficier d'un accompagnement et d'être autonomes financièrement", a déclaré Jean Mermoz Kouakou, chargé de programme à Teranga Gestion. Il a précisé que l'objectif est d'atteindre "400 voire 1 000 jeunes" dans les prochaines phases.





Les bénéficiaires sont réparties dans les zones de Rao, Gandon, Gandiole et Léona/HLM-Diamaguène pour la commune de Saint-Louis. Le financement couvre trois volets : 40% pour les intrants de démarrage (semences, poussins, aliments), 40% pour l'installation (bâtiments avicoles, panneaux solaires, irrigation) et 20% pour le fonds de roulement.





Abdoukhadre Mbodji, coordonnateur global du Consortium Dekkandoo, a souligné l'importance du remboursement. "Pour nous Dekkandoo, il est hors de question de ne pas rembourser un crédit. Nous évaluons le niveau de remboursement à 100%", a-t-il affirmé. Il a précisé que sur 8 000 femmes dans la base de données, 400 ont été sélectionnées après un processus rigoureux.





Le projet s'appuie sur les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) et les Fédérations (FAVEC) comme structures communautaires de proximité. Le Consortium Dekkandoo avait précédemment mis en œuvre le programme PRN2S (Renforcement de la nutrition des enfants 0-59 mois) qui a permis de former 250 femmes, de produire 5 567 produits d'hygiène et de financer 3 219 initiatives entrepreneuriales.





Le projet prévoit à terme l'extension à d'autres zones, le développement de la pisciculture et la mise en place d'une centrale de vente pour faciliter la commercialisation des produits.



